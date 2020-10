Coronavirus Italia: 3.678 nuovi casi ma è record di tamponi. Scatta l'obbligo delle mascherine all'aperto

Controlli della Polizia

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza per il Covid con una novità: diventa da subito effettivo l'obbligo, in tutta Italia, di indossare le mascherine anche all'aperto, se si è vicini a persone non conviventi. Per i trasgressori previste multe da 400 a 1.000 euro.

Le Regioni inoltre non possano adottare norme meno restrittive di quelle del governo, salvo specifiche eccezioni concordate con il Ministro della Salute. Aumentano intanto i contagi nello stivale, oggi sono 3.678, mille più di martedì. Un incremento che non si registrava da metà aprile mentre i morti sono 31.

È record però di tamponi effettuati: 125.314, oltre 25.000 più di ieri. Aumentano gli attualmente positivi, oggi sono 62.576, 2.442 in più rispetto a martedì. Del totale 3.782 sono ricoverati nei reparti ordinari (+157), 337 in terapia intensiva (+18) e 58.457 in isolamento domiciliare (+2.267). Oltre 1.200 i dimessi e i guariti.

"Siamo attrezzati a contenere la forza di una eventuale seconda ondata pandemica" evidenzia però il commissario straordinario Domenico Arcuri intervenendo ad un congresso e sottolineando che "ieri eravamo il 18° paese per numero di contagiati mentre il 21 marzo il secondo".



Tra le regioni ben cinque hanno almeno trecento nuovi casi e ancora una volta è la Campania a far segnare l'incremento maggiore. In Emilia Romagna 193 nuovi positivi ma su più di 15.000 tamponi. Del totale 95 sono asintomatici mentre 51 sono le nuove guarigioni. A Rimini 22 contagi, tutti in isolamento domiciliare 11 dei quali asintomatici e 2 residenti fuori regione.