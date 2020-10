COVID-19 Coronavirus Italia: 5.372 nuovi contagi I tamponi refertati sono quasi 130.000. In Emilia Romagna 276 nuovi positivi

Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 5.372 con 28 morti e 29 ricoveri in più in terapia intensiva. Aumentano però anche i tamponi refertati, sono stati 129.471.

Secondo il presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, Alessandro Vergallo, "se l'andamento dei casi continuerà con i ritmi ed i numeri attuali, e senza misure di ulteriore contenimento, stimiamo che in meno di un mese le terapie intensive al Centro-Sud potranno andare in sofferenza".

In Emilia Romagna sono 276 i nuovi contagi, di cui 126 asintomatici, a fronte di quasi 11.000 tamponi refertati. Del totale dei casi attivi in regione circa il 95% non presenta sintomi e si trova in isolamento domiciliare. L'indice dei contagi in Emilia Romagna è dello 0,84 (la media nazionale è 1,06).

A Rimini 16 le nuove positività, anche in questo caso tutti in isolamento domiciliare. Alcuni casi emersi in tre scuole del territorio: si tratta di una scuola elementare, una media inferiore e una scuola media superiore.



