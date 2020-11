Coronavirus Italia: calano i contagi, frena il numero di nuovi ricoveri in terapia intensiva

Sono numeri confortanti quelli che arrivano dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore calano i nuovi casi di Coronavirus nell'intera Italia: sono 34767, circa 2500 in meno rispetto al precedente aggiornamento. Questo a fronte di oltre 237mila tamponi. Scende, così, anche il rapporto tra positivi ed esami, al 14,6%. Uno dei dati che balza agli occhi è legato ai nuovi accessi in terapia intensiva: 'solo' 10 in tutto il Paese. E sono oltre 34mila i ricoverati nei reparti ordinari (106 pazienti in più). 692 i nuovi decessi.

Tra le Regioni, la Lombardia è ancora in testa per incremento di casi, seguita da Veneto, Campania, Piemonte ed Emilia-Romagna. In quest'ultima sono 2723 i nuovi positivi e 527 i guariti. Anche qui, in calo i ricoveri in terapia intensiva. Dei nuovi casi, 244 casi a Rimini. 47 i decessi sul territorio regionale.





Il ministro della Salute, Roberto Speranza, parla di una campagna di vaccinazione anti-Covid “probabilmente senza precedenti”; l'auspicio è che si sviluppi dalla fine di gennaio. Sempre Speranza, nelle scorse ore, aveva parlato di “primi segnali in controtendenza dopo le settimane di crescita vertiginosa del contagio”. Ma “guai a interpretarli con un liberi tutti”.

Nella notte via libera del Governo al decreto ristori Ter che finanzia aiuti anti-crisi per circa 2 miliardi, di cui 1,45 per contributi a fondo perduto per le attività colpite dalle misure anti-Covid. Ok anche allo scostamento di bilancio da 8 miliardi. A questo si aggiunge l'ipotesi di una proroga delle scadenze fiscali di fine anno per 4,8 miliardi.