COVID-19 Coronavirus Italia: continuano a calare i malati Nel mondo oltre 3 milioni di casi, un terzo solo negli Stati Uniti

Sono complessivamente 104.657, 548 meno di ieri, i malati da coronavirus in Italia. Il numero totale di contagi, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti, sono 203.591, con un incremento di 2.086 persone. Salgono a 27.682 le vittime (+323) mentre i guariti sono 71.252, 2.311 in un solo giorno. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono 1.795 (-68). Degli oltre 104.000 malati complessivi 83.652 sono in isolamento domiciliare perché con sintomi lievi.

Nel mondo, secondo i dati della John Hopkins University, sono 3.157.459 i contagi, più di un milione si trovano negli Stati Uniti nettamente il paese più colpito. A New York nelle ultime 24 ore 330 vittime, nonostante negli ultimi giorni si sia registrata una stabilizzazione, il governatore Andrew Cuomo ha definito il numero "ancora terribilmente elevato". In Cina, Pechino ha deciso di allentare il livello di allerta sanitaria, che da domani passerà da massimo a quello più basso: la mossa è stata adottata dopo che per 13 giorni di fila la città non ha avuto nuovi casi di Covid, ne a livello locale ne importati.



