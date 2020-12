Coronavirus Italia: dal Senato via libera a limitazioni circolazione nel periodo natalizio

Aggiornamenti Covid dall'Italia

Continua il braccio di ferro tra rigoristi e chi vorrebbe una linea morbida per il regime anti-Covid durante le feste in Italia. Dal governatore leghista del Veneto Zaia la richiesta di una zona rossa nazionale dalla Vigilia alla Befana. Posizione condivisa dai ministri Boccia e Speranza e dai governatori di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. No da parte di Toti.

Dal Senato arriva il via libera con 140 sì, 118 no e 5 astenuti alla mozione di maggioranza sulle limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale nel periodo natalizio. Respinta invece la mozione dell'opposizione. Confronto in corso nel governo sulla nuova stretta anti Covid con il Presidente del Consiglio Conte che incontra i capidelegazione.





Intanto sono 17.752 i positivi nelle ultime 24 ore su 199.489. Le vittime sono 680. Il tasso di positività, quindi il rapporto positivi-tamponi, è dell'8,8%, in leggero calo rispetto ieri. 2.926 i pazienti in terapia intensiva, in calo di 77 unità. Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 26.897, anche in questo caso in calo (-445).

In Emilia Romagna su oltre 17.500 tamponi, 1.238 positivi. Quasi 3.000 i guariti e calano i casi attivi e i ricoveri. Purtroppo si registrano anche 78 decessi di cui 5 a Rimini, tre donne, di cui una di 44 anni e due uomini. I contagi invece sono stati 133.

