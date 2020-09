Coronavirus Italia: diminuiscono contagi ma anche tamponi effettuati

Sono 1.008 i contagi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, oltre 450 meno di ieri ma con quasi 27.000 tamponi in meno: sabato ne erano stati eseguiti 72.143, ieri 45.309. Raddoppia invece l'incremento delle vittime in un giorno: dalle 7 di domenica alle 14 di oggi, per un totale dall'inizio dell'emergenza di oltre 35.000. Non positivi i dati sui ricoveri che crescono sia per le terapie intensive, dieci in più, sia negli altri reparti covid, 80 in più. E' invece di 316 l'incremento dei dimessi e dei guariti.

Tra le Regioni la Basilicata è l'unica a non far segnare nuovi casi. In Emilia Romagna 127 nuovi positivi di cui 65 asintomatici e 74 già in isolamento al momento del tampone. 7 i casi a Rimini, in tutta la Regione non ci sono stati decessi.

In Europa "non siamo affatto fuori dai guai. Il numero medio giornaliero di casi nella regione è ora superiore a quello del primo picco di marzo". Lo ha rilevato il direttore generale dell'Oms. "Fortunatamente - ha aggiunto - il numero dei morti sembra rimanere a un livello relativamente basso per il momento". Oggi l'Oms inoltre ha riferito di un aumento record di nuovi casi nel mondo, quasi 308.000, 49.000 soltanto in Europa.