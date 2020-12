Coronavirus, Italia: governo valuta strette in giorni festivi e prefestivi. Linea dura in Germania

Il governo valuta un irrigidimento delle misure anticontagio nei giorni festivi e prefestivi: l'idea è quella di rendere tutta l'Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però un allentamento per i piccoli Comuni. Si valuta una deroga che dia, a chi abiti in paesi sotto i 5000 abitanti, la possibilità di spostarsi entro i 30 chilometri. E' quanto si apprende da fonti di governo al termine della riunione dei capi delegazione. Le ipotesi di deroghe sugli spostamenti interessano oltre 10 milioni di italiani che vivono in piccoli comuni con meno di 5mila abitanti che sono circa il 69% del totale dei comuni italiani.





L'ipotesi è adottare norme omogenee in tutta Italia, con un irrigidimento delle disposizioni come annunciato anche dalla Merkel. Mentre i morti per Covid nel mondo superano quota 1,6 milioni, la Germania sceglie la linea dura: stop del commercio al dettaglio non essenziale dal 16 dicembre al 10 gennaio, scuole chiuse, niente assembramenti. Vietati anche i botti di Capodanno. "Il virus è fuori controllo, si rischia di diventare il caso in Europa", spiega il presidente della Baviera. A Marsiglia la polizia irrompe ad una festa clandestina con 500 persone senza mascherina'. Niente mascherine neanche in Belgio, dove è stato interrotto un festino con droga ed escort proprio di fronte a una clinica per malati di Covid.