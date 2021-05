COVID 19 Coronavirus Italia: in leggera crescita il tasso di positività In Emilia Romagna 263 nuovi positivi, 32 nuovi casi a Rimini

Sono 4.147 i positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su quasi 244.000 tamponi effettuati. 171 le vittime, ieri erano state 121. In leggere crescita anche il tasso di positività che si attesta all'1.7 %. Sono 1.206 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 72 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 38. Sono invece 7.707 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 411 in meno nelle ultime 24 ore.

In Emilia Romagna su oltre 20.000 tamponi, 263 nuovi positivi, l'1.3%. Aumentano i guariti (+436) e calano ancora casi attivi (-176) e ricoveri (-65). Prosegue a pieno regime la campagna vaccinale, in totale in regione sono state somministrate oltre 2,5 milioni di dosi e da oggi è stata allarga la possibilità di fare il tampone rapido in farmacia anche a fuorisede e cittadini stranieri che non hanno l'assistenza sanitaria in regione. A Rimini registrati 32 nuovi casi e nessun decesso, 9 i ricoveri totali in terapia intensiva.

