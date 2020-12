COVID-19 Coronavirus Italia: in provincia di Parma deceduto un uomo di 37 anni Sono 13.720 i nuovi contagi nello stivale, 528 le vittime. In autoisolamento il Ministro Luigi Di Maio

Sono 13.720 i positivi coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, 528 le vittime. 111.217 i test effettuati, in calo di oltre 52 mila rispetto a ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,3%, in aumento per il secondo giorno consecutivo. Continuano a scendere i ricoveri in terapia intensiva, 72 in meno di ieri, in aumento invece di 133 persone i ricoverati nei reparti ordinari. 19.638 i dimessi e guariti. È in auto isolamento fiduciario il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ma continuerà a lavorare in videoconferenza seguendo i principali dossier internazionali e di governo.

In Emilia Romagna 1.891 nuovi casi. Più di 1.000 sono asintomatici su quasi 10.000 tamponi. Registrati anche 57 i decessi fra cui un uomo di soli 37 anni in provincia di Parma. Anche in Regione continuano a calare i ricoveri in terapia intensiva, due in meno di ieri, mentre sono 69 in più quelli negli altri reparti covid. In provincia di Rimini 193 contagi e 5 decessi di cui 3 proprio a Rimini, uno a Sant'Agata e uno a Cattolica.

