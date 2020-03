Coronavirus Italia: in un giorno 793 morti. Salgono a 42.681 i malati

Maggior incremento di morti dall'inizio dell'emergenza sul fronte del coronavirus: sono saliti a 4.825 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 793 unità. Ieri l'aumento era stato di 627 morti. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile nella conferenza stampa gionaliera. Complessivamente sono 42.681 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 4.821.

Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 53.578. Ieri i malati in più erano stati 4.670. Sono 6.072 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 943 in più di ieri, ha detto Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione civile. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 689.

I casi di contagio da coronavirus nel mondo hanno superato la soglia delle 275.000 unità mentre il numero dei decessi sfiora quota 11.400: lo riporta l'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University, che vede il numero delle persone guarite a 88.256 unità. In particolare, i contagi sono 275.434 ed i morti 11.399.



Quasi un miliardo di persone, per l'esattezza oltre 900 milioni, sono confinate a casa in 35 Paesi del mondo nella speranza di riuscire a bloccare la pandemia di coronavirus che ha già provocato 11.400 vittime e messo in crisi l'economia mondiale. Lo rivela un'analisi dell'agenzia di stampa Afp. La maggior parte - circa 600 milioni di persone in 22 Paesi - è soggetta a confinamento obbligatorio, come in Francia o in Italia. Altri a coprifuoco (come in Bolivia), quarantena (come in Azerbaigian e Kazakistan) o a inviti a non lasciare le case (come in Iran).