Coronavirus Italia: nuovo decreto prevede anche la chiusura delle frontiere.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto del governo che contiene le nuove misure restrittive per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il decreto approvato ieri dal Cdm è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato quindi in vigore a partire dalle 00:01 del 26 marzo.

Limitazioni o divieto di ingresso e di uscita dall'Italia. E' questa una delle modifiche previste dall'ultima versione del decreto legge. Nel testo si prevedono "limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso nei territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale". Rispetto al testo approvato in Cdm compare l'accezione delle limitazioni e quindi non solo il divieto, ma la misura si estende anche ai confini nazionali.

