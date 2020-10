Coronavirus Italia: oltre 30.000 contagi nelle ultime 24 ore

Aumentano ancora i contagi per Covid in Italia, sono 31.084. 199 le vittime nelle ultime 24 ore e 95 i ricoveri in terapia intensiva. Rispetto ai tamponi effettuati, 215.085, la percentuale dei positivi supera il 10%. 4.285 i guariti, sfiorano quota 17.000 i ricoveri totali nei reparti ordinari e l'Istituto superiore di Sanità lancia l'allarme: “Rischio elevato per 11 regioni”. Calabria, Lombardia, Piemonte, Bolzano ed Emilia Romagna sono nello scenario 4 il che significa – spiga l'Istituto superiore di Sanità – rischio di tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo.





In Emilia Romagna oggi 1.763 nuovi positivi di cui 929 asintomatici. I tamponi effettuati sono 17.577, tra i nuovi positivi inoltre 202 si trovavano già in isolamento e 380 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. L'età media dei nuovi casi è di poco inferiore ai 47 anni. 119 i pazienti totali in terapia intensiva, quattro meno di ieri. Registrati 11 nuovi decessi di cui 3 nella provincia di Rimini dove ci sono stati anche 165 contagi in più nelle ultime 24 ore. Nel mondo il bilancio dei casi ha superato intanto quota 45 milioni, un milione in più in soli due giorni.