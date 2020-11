COVID-19 Coronavirus Italia: oltre 37.000 contagi. Record di tamponi Intanto prosegue lo scontro Governo/Regioni sul nuovo Dpcm. In Emilia Romagna parte la distribuzione del primo milione di tamponi antigenici rapidi

Nuovo record di casi Covid in Italia dall'inizio della pandemia: sono 37.809 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 446 in più rispetto a ieri, era da aprile che non si registravano numeri simili. 124 i ricoveri in terapia intensiva. Nuovo record giornaliero di tamponi, sono stati 234.245, circa 15 mila in più rispetto giovedì con la percentuale di positivi al test che sale al 16,14%.

Da oggi in Italia è in vigore il nuovo Dpcm che divide lo stivale in 3 aree di rischio. Zona rossa, quindi con le maggiori restrizioni, in Calabria, Lombardia, Piemonte e Val d'Aosta; arancione Puglia e Sicilia mentre gialla il resto del paese tra cui Emilia Romagna e Marche. Questa mattina l'informativa alla Camera del ministro Roberto Speranza che chiede alle regioni rosse in rivolta di non "ignorare la gravità dei dati che riguardano i propri territori". “Non c'è nessuna volontà di penalizzare qualcuno” aggiunge il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Bonaccini chiede di abbassare i toni ma il presidente del Piemonte Ciro vuole chiarimenti e non esclude azioni.

In Emilia Romagna su oltre 20.800 tamponi, 1.953 positivi di cui 932 asintomatici. 40 i decessi, nessun aumento di ricoveri in terapia intensiva rispetto ieri, 85 in più invece quelli negli altri reparti. In Regione parte la distribuzione del primo milione di tamponi antigenici rapidi, metà della fornitura prevista, che garantiscono l'esito entro un quarto d'ora.



