COVID-19 Coronavirus Italia: possibili nuove misure in arrivo. Quasi 32.000 contagi nelle ultime 24 ore L'Austria intanto torna in lockdown per contenere la pandemia: il cancelliere Kurz ha deciso la chiusura di ristoranti e hotel fino al 30 novembre.

Riunione urgente a Palazzo Chigi dove il Presidente del Consiglio Conte, i capidelegazione della maggioranza e i componenti del Comitato tecnico scientifico stanno lavorando a nuove misure per frenare la curva dei contagi. Si pensa a una stretta a livello locale nelle zone del territorio dove l'indice Rt è più alto. In particolare è a rischio la scuola con la possibilità di andare sulla didattica a distanza al 100%. Una scelta a cui si oppone la ministra Azzolina: “Significherebbe – dice - abbandonare i ragazzi e avere un Paese più debole”.

Intanto continuano a cresce i nuovi contagi che oggi sono stati 31.758 su 215.886 tamponi effettuati. 297 i decessi e sono 97 in più i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 1.843.

Sfonda quota duemila (2.046) l'aumento giornaliero in Emilia-Romagna su quasi 19.000 tamponi effettuati. L'età media è di 44 anni. Di queste, 963 sono persone asintomatiche. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 10,8%. 19 le vittime da ieri e aumentano le persone ricoverate negli ospedali: altri sei pazienti nelle terapie intensive, per un totale di 125, e altri 66 nei reparti Covid (1.223).

A Rimini un nuovo decesso e 178 contagi di cui 82 sintomatici. L'Austria intanto torna in lockdown per contenere la pandemia: il cancelliere Kurz ha deciso la chiusura di ristoranti e hotel fino al 30 novembre.



