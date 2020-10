COVID-19 Coronavirus Italia: quasi 11.000 nuovi casi. Record di tamponi Il Governo al lavoro su nuove misure per ridurre il trend. In Emilia Romagna nuova ordinanza della regione che impedisce l'eventuale ripresa di bar e ristoranti dopo la mezzanotte

Sono iniziati ieri sera i confronti a Palazzo Chigi dove il Governo sta studiano nuove misure per ridurre il trend di crescita dei contagi. Il nuovo decreto è previsto per lunedì ma dalle prime indiscrezioni non chiuderanno negozi di parrucchiere e centri estetici. Si sta valutando invece sullo stop a palestre e più in generale agli sport di contatto dilettantistici. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nelle ultime 24 ore sono stati 10.925 i nuovi casi in Italia con 47 decessi, in calo rispetto ai 55 di ieri. Nuovo record di tamponi da inizio pandemia 165.837. In aumento le terapie intensive (+67), che ora sono in totale 705.

Nuovi casi di covid anche in serie A: sei nel Parma, tre al Torino, un calciatore e due membri dello staff, e uno alla Roma. C'è anche un caso nel calcio sammarinese. Si tratta di un giocatore del Faetano non residente in Repubblica. La Società ha attivato il protocollo sanitario che prevede l'immediato isolamento. Il resto della squadra, così come lo staff tecnico, è risultato negativo.

In Emilia Romagna sono 641 i nuovi casi su 13.313 tamponi. Cinque i morti e aumentano i ricoveri. Una nuova ordinanza della regione recepisce l'ultimo dpcm e impedisce a bar, ristoranti e asporto l'eventuale ripresa delle attività dopo la mezzanotte o dopo le 21 in assenza di consumo al tavolo.

Nella provincia di Rimini sono 67 i nuovi contagi di cui 48 risultano asintomatici. Si registra anche un decesso, si tratta di un paziente di 67 anni residente a Coriano. L'Europa intanto è travolta dalla seconda ondata: in Francia parte da oggi il coprifuoco dalle 21 alle 6 di mattina mentre in Germania quasi 8.000 nuovi casi in 24 ore.



