COVID-19 Coronavirus Italia: risale rispetto ieri il numero di contagi

In Italia sono 223.096 i casi di coronavirus: 992 in più oggi. Le vittime sono 31.368: +262 e i guariti 115.288, quasi 3.000 in più (+2.747, con incremento del 2,44%). Continua il calo degli attualmente positivi: 76.440. La pressione sugli ospedali è sempre minore, con i ricoverati scesi a 11.453 (-5,91%) e i malati in terapia intensiva oggi a 855 (-4,26%, in calo per il 39esimo giorno consecutivo) mentre il totale dei positivi in isolamento domiciliare sono 64.132 (-1,93%).

In Emilia Romagna i casi di positività sono 77 in più di ieri e i test effettuati hanno raggiunto quota 248.591. Le nuove guarigioni sono 253 (16.825 in totale), mentre continuano a diminuire i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi: che passano dai 6.502 registrati ieri ai 6.301 di oggi. Purtroppo, si registrano anche 25 nuovi decessi: 10 uomini e 15 donne.

Numeri positivi nelle Marche. Quindici nuovi contagi in tutta la regione su 989 tamponi refertati. Meno di ieri ma più di lunedì, quando si era toccato il record di soli 10 contagi. Salgono a 6.603 i casi positivi registrati dall'inizio del'emergenza su 53.030 test.



