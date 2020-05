COVID-19 Coronavirus Italia: salgono i contagi rispetto ai giorni precedenti Dall'Unione Europea intanto via al "Recovery Fund". L'Oms lancia l'allarme America Latina

Va all'Italia la fetta maggiore del Recovery Fund, proposto dalla presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen. Dei 750 miliardi previsti, 500 di aiuti e 250 di prestiti, il pacchetto italiano ammonta a quasi 173 miliardi. “Ora acceleriamo su negoziato e liberiamo presto le risorse”, dice il presidente del consiglio Giuseppe Conte che parla di “ottimo segnale”.

Intanto in Italia sono 50.966 i malati di coronavirus, 1.976 meno di ieri ma tornano a salire i contagi, 584 in più, con un ritorno ai livelli di 4 giorni fa. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 117, i guariti salgono a 147.101. In Emilia Romagna 27.627 i positivi dall'inizio della crisi, 16 in più rispetto a ieri. Nessuno nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e a Imola. 157 i nuovi guariti, saliti a 19.546, mentre continua il calo dei casi attivi (-148) con i malati scesi sotto quota 4.000.

Nel mondo l'Oms lancia America Latina, che viene indicata come nuovo epicentro della pandemia. In totale sono quasi 800.000 i contagi nell'area. Nelle ultime 24 ore il Brasile ha visto ulteriori 1.040 decessi, salendo a quota 24.500. In Africa preoccupa l'impatto del virus sull'economia. Nella parte occidentale del continente le persone che vivono nell'insicurezza alimentare potrebbero raddoppiare e arrivare a 43 milioni nei prossimi sei mesi.



