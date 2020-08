EMILIA ROMAGNA Coronavirus. L'Emilia Romagna approva un "protocollo badanti"

Coronavirus. L'Emilia Romagna approva un "protocollo badanti".

Obbligo dell'autodichiarazione al dipartimento di sanità pubblica con autoisolamento di 14 giorni e doppio tampone: uno all'arrivo, uno entro la fine del periodo di isolamento. Sono le regole contenute nel 'protocollo badanti', approvato dalla Regione Emilia-Romagna e contenuta in un'ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, d'intesa con i sindacati. Saranno verificate, inoltre, le modalità di ingresso in Italia (trasporto aereo, ferroviario, marittimo, stradale) e l'idoneità dell'alloggio dell'assistente familiare, per consentire un adeguato isolamento. Se queste condizioni non ci dovessero essere, il dipartimento sanitario competente alloggerà l'assistente familiare nelle strutture alberghiere convenzionate, con costi a carico delle istituzioni.



