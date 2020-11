Coronavirus: la prima domenica a Rimini in zona arancione. 225 i nuovi casi

Rimini oggi hanno vissuto la prima domenica in zona arancione. Nonostante la chiusura dei negozi alcuni non hanno rinunciato alla passeggiata, seppure con i dovuti dispositivi di protezione individuale. Alcuni bar e ristoranti hanno comunque garantito l'asporto, consentito fino alle 22. Nei centri commerciali aperti solo farmacie, tabaccherie e punti vendita di generi alimentari.

Per quel che riguarda i dati, nel riminese l'Ausl specifica che i 225 nuovi casi rilevati vanno però "mediati" coi 130 di sabato (le variazioni dipendono da situazioni specifiche legate a report e laboratorio), per cui un dato più attendibile sarebbe la media dei due giorni, che si attesta su 170-180 casi al giorno, in linea dunque con i dati registrati nell'ultima settimana. 20 le guarigioni registrate. La Regione ha inoltre comunicato 10 decessi nella giornata di oggi, che si sono però verificati nel corso degli ultimi 7-10 giorni: non vi è dunque un incremento improvviso di decessi o una particolare incidenza nel riminese, bensì la necessità di verificare bene la situazione dei singoli casi prima di comunicarli. Si tratta di ultrasettantenni, la più anziana aveva 94 anni.





La Regione Emilia Romagna diffonde i dati relativi all'epidemia di Covid e nelle ultime 24 ore rileva 2.822 in più rispetto a sabato, su un totale di 12.562 tamponi eseguiti. Il rapporto positivi/tamponi è al 22,5%. Più della metà dei nuovi contagiati sono asintomatici e sono stati individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei nuovi positivi è 46,5 anni.



Nell'intera Italia si registrano invece quasi 34.000 casi nelle ultime 24 ore, oltre a 546 vittime. Poco più di 195.000 i tamponi effettuati, con l'aumento di oltre un punto percentuale del rapporto tra positivi e test.