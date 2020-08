COVID-19 Coronavirus: lieve calo dei nuovi contagi in Italia. Oltre 80.000 i tamponi effettuati

A Rimini sono 7 i nuovi contagiati, 2 dei quali asintomatici. Chiuso per 5 giorni, dai Carabinieri, un locale, a Riccione, dove pare si ballasse senza mascherina. Nell'intera Regione si contano intanto 109 casi nelle ultime 24 ore; 9.200 i tamponi effettuati. Oltre la metà dei nuovi positivi non presenta i sintomi del covid. Nessun nuovo decesso in Emilia-Romagna. 4, invece, in Italia; nell'ultimo bollettino lieve calo di contagi: 1.365. Oltre 80.000 i tamponi effettuati.



