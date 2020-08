COVID-19 Coronavirus: lieve calo di contagi in Italia, una sola vittima. In Emilia-Romagna 149 nuovi positivi

Calano, seppur lievemente, i contagi da coronavirus in Italia. Sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri) nelle ultime 24 ore. Una sola vittima, invece, dopo le 9 di ieri. Nuovo record dei tamponi che sfiorano quota 100 mila (sono 99.108), secondo i dati del ministero della Salute.



in Emilia-Romagna 149 nuovi positivi, di cui 78 asintomatici, sui 10mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. 78 gli asintomatici e 24 i casi di rientro dall'estero.

L'età media dei nuovi positivi è di 35 anni. I casi attivi sono 2.769, il 96% con sintomi lievi in isolamento a casa. 10 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva.

A Rimini 5 pazienti sono donne e 6 uomini; 6 sono asintomatici mentre 5 presentano sintomi. Di questi, due si erano recati in Pronto soccorso per altri motivi e dopo il tampone previsto dal protocollo sono risultati positivi. Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati più di 31mila casi di positività.

La Corea del Sud ha segnato altri 308 e preoccupa la pressione sugli ospedali, a livelli di guardia dato che per 16 giorni di fila i contagi si sono cresciuti a triplice cifra. Dopo l'ondata partita dalle chiese di di Seul, gli ospedali dell'area metropolitana della capitale hanno il 4,5% dei letti per ricoveri critici, dal 22% di una settimana fa.



