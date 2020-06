AGGIORNAMENTI SETTIMANALI Coronavirus, lieve risalita dei contagi in Emilia Romagna nell'ultima settimana Anche in Regione arriva l'App Immuni, che serve a risalire ai contatti positivi

Coronavirus, lieve risalita dei contagi in Emilia Romagna nell'ultima settimana.

Nell'ultima settimana sono lievemente risaliti i contagi da coronavirus in Emilia Romagna, in base ai dati forniti dalla Regione: 126 i casi positivi contro gli 86 della settimana precedente. Sul totale dei contagiati però, oltre 28mila, la percentuale dei guariti è dell'80%. Il totale dei tamponi effettuati al 15 giugno arriva a 410mila. L'86% dei pazienti ancora attivi si cura a casa in isolamento. Anche in Emilia Romagna infine arriva l'App Immuni, che serve a risalire ai contatti che possono aver esposto le persone al contagio.



I più letti della settimana: