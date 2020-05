IL CONTAGIO NELLE REGIONI Coronavirus, nessun decesso nelle ultime 24 ore a Rimini e appena 4 casi in più Dieci in totale in tutta la Romagna. Nelle Marche 3 province a zero casi, tra cui Ancona

Sono appena 56 in più in tutta la Regione Emilia Romagna, da ieri, i nuovi casi di contagio: 27.110 in totale. 341 i nuovi guariti (17.166), e continuano a calare i casi attivi, ossia il numero di malati effettivi, oggi scesi a 6.001, 298 in meno. 13 i decessi nelle ultime 24 ore (3.943 in totale), nessuno a Rimini ma 3 nel forlivese. I test effettuati hanno raggiunto quota 253.497 (+4.906). In Romagna sono 10 i casi di contagio in più (4.786 totali): 5 più di ieri a Ravenna (1.005), nessun nuovo caso a Forlì, ferma a 936, uno in più a Cesena (758), 4 in più a Rimini, che arriva a 2.087.

Migliorano sensibilmente i dati nelle Marche, dove 3 province sono a zero contagi, tra cui il capoluogo, Ancona (1.840), insieme a Fermo (455) e Ascoli (288). 10 i casi in più a Pesaro-Urbino (2.723), 5 in più a Macerata (1.087). 16 in totale i casi positivi in più in tutta la Regione (6.619), 3 in più i morti, quasi a quota mille ormai (977), calano i ricoverati totali, di 11 unità (196), stabili quelli in terapia intensiva (18)





