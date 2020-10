COVID-19 Coronavirus: notte di scontri e proteste a Napoli Il Sindaco del capoluogo campano Luigi De Magistris chiede misure urgenti al Governo

Notte di proteste e scontri a Napoli scattati dopo il coprifuoco imposto dal Presidente della Regione De Luca e l'ipotesi di un nuovo lockdown in Campania. Quelli di ieri sera “non sono state proteste spontanee -sostiene il Vice Ministro dell'Interno Matteo Mauri – si è trattato di azioni coordinate organizzate nella quasi totalità da frange di tifosi violenti anche legati a settori dell'estremismo politico”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



La situazione dell'epidemia in Italia intanto evidenzia “segnali critici”. L'indice Rt a 1.5 indica rischi di criticità importanti a breve in molte Regioni, rileva il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. L'occupazione delle terapie intensive è sopra il 10% in alcune Regioni e oltre 100 scienziati chiedono misure drastiche.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini chiede che nelle prossime ore si arrivi ad un'uniformità sulle misure di contenimento in tutto il Paese.

L'intervista a Luigi De Magistris (Sindaco Napoli)

I più letti della settimana: