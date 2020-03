Coronavirus: oltre 500 i contagiati in Emilia Romagna. In Italia forte aumento dei guariti

Sale di 124 casi rispetto alla giornata di ieri il numero di contagiati dal coronavirus in Emilia Romagna. Sui 543 totali però 234 persone si trovano a casa perché non necessitano di cure ospedaliere, 26 ricoverati in terapia intensiva mentre il totale dei decessi sale a 22.

Aumenta a 6 il numero di persone clinicamente guarite, che non presentano cioè più alcuna manifestazione dovuta al virus. In dettaglio i casi di positività sono 319 a Piacenza, 115 a Parma, 20 a Reggio Emilia, 41 a Modena, 12 a Bologna, 24 a Rimini, 2 a Forlì-Cesena e 2 a Ravenna.

Tra i contagiati l'assessore alle politiche per la salute della Regione, Raffaele Donini, e la neo assessora alla Montagna Barbara Lori oltre alla sindaca di Piacenza Patrizia Barbieri. Tutti e tre si trovano in isolamento nelle proprie abitazioni in buone condizioni.

In Italia sale a 2.706 il numero di contagiati, 443 in più rispetto ieri, con 107 morti. In aumento però anche il numero di guariti. Ad oggi sono 276, 116 in più rispetto ieri. Un aumento del 72,5%, il maggiore registrato negli ultimi giorni ha evidenziato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.