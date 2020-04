EMERGENZA SANITARIA Coronavirus, per gli esperti i nuovi positivi potrebbero ridursi solo a inizio maggio Già oggi il numero dei contagiati scende sotto al migliaio, è il più basso di sempre. Notizie non buone da Regno Unito e Svezia

Per gli esperti solo a inizio maggio in Italia il numero dei nuovi casi positivi potrebbe scendere sotto 100 al giorno. Il virologo Crisanti spiega che la ripartenza dovrebbe avviarsi solo nel momento in cui si avrà una condizione di rischio accettabile, e se si dovesse seguire il “modello Cina”, con un indice di trasmissione di zero contagi, ci vorrebbero mesi. Anche il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, preoccupato per la prossima Pasqua, avverte chi pensa di non rispettare le restrizioni anti-virus: “Attenti ai miraggi, sono già morte oltre 16mila persone, ed altre moriranno, non c'è alcun liberi tutti per tornare alle vecchie abitudini”.

Intanto Guido Bertolaso, colpito da coronavirus, è stato dimesso dal San Raffaele. Il numero dei nuovi contagiati oggi è sotto al migliaio, il più basso di sempre: 880 più di ieri, 94.067; i guariti salgono a 24.392, 1.555 in più. I decessi sono sempre alti, 604 nelle ultime 24 ore, il numero totale è 17.127. I casi totali 135.586 (+3.039). Nel mondo raggiunta quota 76mila vittime da coronavirus: a Parigi stretta sul jogging individuale e altre attività sportive. In Spagna il numero dei morti sale a quasi 14mila. In Gran Bretagna, col premier ricoverato in terapia intensiva, auto-isolamento per Michael Gove, numero tre del governo. Johnson non sarebbe attaccato ad un ventilatore polmonare, ma starebbe ricevendo ossigeno. Nel Paese torna a impennarsi il numero dei morti, i decessi toccano un record di 854 in più in 24 ore, 6.000 in totale. Peggiora anche la Svezia, dove il metodo soft ha provocato oltre 100 morti in un solo giorno. Anche la Corea del Sud ha segnato 47 nuovi casi, con oltre 10.300 infezioni complessive.



