COVID-19 Coronavirus: quinta vittima in Italia, un 88enne in Lombardia

Coronavirus: quinta vittima in Italia, un 88enne in Lombardia.

C'è un quinto morto in Italia per il coronavirus, si tratta di un adulto di 88 anni di Caselle Lanne, sempre in Lombardia. In prima mattinata era invece avvenuto il decesso di un 84enne, ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo: era "una persona anziana con altre patologie", ha spiegato il presidente della Lombardia.

"Aspettiamo di vedere - ha dichiarato a RTL - gli esiti dei provvedimenti presi ieri che daranno un contributo a rallentare e interrompere" il contagio. "Nessuno - ha aggiunto - pensava che fosse così aggressiva la diffusione". "La corsa agli alimenti non ha senso. I rifornimenti sono assicurati. Bisogna "fare la vita di tutti i giorni come prima". Nei supermercati nel Lodigiano e nel Piacentino sono già state attivate consegne extra per rifornire i punti vendita. Una situazione, quella degli scaffali svuotati, che ha coinvolto anche la vicina Rimini (vedi la fotogallery).

La Commissione Ue stanzia 230 milioni di euro per aiutare la lotta globale contro la diffusione del coronavirus, che andranno a supportare misure di preparazione dei Paesi, anche extra Ue, finanziare la ricerca e permettere l'acquisto di materiale per favorire la prevenzione. Lo hanno annunciato i commissari europei alla salute e alla gestione delle crisi, Stella Kyriakides e Janez Lenarcic.











Foto Gallery

I più letti della settimana: