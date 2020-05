COVID-19 Coronavirus: Regione Emilia Romagna finanzia oltre 30 progetti contro il Covid Nel mondo intanto Stati Uniti, Russia e Brasile restano i paesi più colpiti

Nuove mascherine protettive, braccialetti elettronici per la gestione dei parametri vitali e del distanziamento, pellicole antibatteriche e antivirali, respiratori a basso costo e tanto altro. Sono alcune delle soluzioni innovative studiate da aziende e laboratori di ricerca dell'Emilia-Romagna in risposta al bando della Regione per contrastare l'epidemia da Covid-19. Sono 30 i progetti ammessi a contributo, su 199 proposte presentata. Il costo complessivo ammonta a 4,2 milioni di euro, a cui la Regione contribuirà attraverso Fondi europei per 3,1 milioni. Di questi progetti, 27 sono stati presentati da imprese e 3 da laboratori della “Rete alta tecnologia”.

Per quanto riguarda la situazione contagi in regione, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 50 nuovi casi. 271 i nuovi guariti per un totale di oltre 18.000 (18.258) e continua il calo dei casi attivi: -232 rispetto a ieri (5.098). Nel mondo Stati Uniti, Russia e Brasile rimangono i paesi più colpiti. L'Austria blinda ancora i suoi confini con l'Italia. Secondo il cancelliere austriaco Kurz una riapertura potrebbe avvenire entro l'estate ma dipenderà – dice – esclusivamente dall'andamento italiano.



