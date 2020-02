Coronavirus: salgono a 39 i casi in Lombardia. 12 in Veneto

Nel video l'intervista al Governatore del Veneto, Luca Zaia

Sono 39 le persone contagiate dal coronavirus in Lombardia, secondo l’ultimo aggiornamento del presidente della Regione, Attilio Fontana, nell’ultima conferenza stampa, iniziata con due ore di ritardo per le continue evoluzioni dell’epidemia. 35 casi sono relativi alla zona di Codogno.

"La zona del lodigiano è ora definibile un focolaio – ha chiarito il governatore. "Bisogna contenere il contagio e isolare le aree a rischio – ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera – Lo scenario italiano è cambiato nel corso di 37 ore.

Situazione in costante evoluzione nella Regione, alla luce delle nuove notizie sui contagi, i più recenti sono due medici nel Pavese, e una ragazza del 1982 che ha avuto contatti con un lavoratore di Codogno.

Si parla anche di un caso a Cremona, dove in via precauzionale sono state chiuse le scuole e sospese le manifestazioni pubbliche, il sindaco ha invitato i residenti a restare in casa.

Sono due le vittime italiane del Coronavirus. Il decesso più recente è avvenuto stamattina, si tratta di una donna residente in Lombardia che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno. Adriano Trevisan, 78 anni, è deceduto ieri sera all'ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova, dove era ricoverato insieme con un'altra persona positiva al virus.

Distribuire la Comunione solo sulla mano e non in bocca ed evitare lo scambio di pace. Sono alcune delle misure disposte dal vescovo di Piacenza Gianni Ambrosio per le messe nelle chiese della Diocesi. A seguito delle disposizioni emanate dalla Prefettura di Piacenza sul Coronavirus, il Vescovo ha disposto, a scopo precauzionale e sino a nuove indicazioni, anche la sospensione delle attività di catechismo, di gruppo e altre occasioni aggregative.



"Abbiamo preso tutte le misure e siamo disponibili a valutarne ulteriori, se necessarie", ha detto in mattinata il premier Giuseppe Conte al termine della riunione straordinaria alla Protezione Civile alla quale ha partecipato anche il ministro della Salute Speranza. "Rassicuriamo tutta la popolazione - ha aggiunto - al momento abbiamo messo in quarantena tutte le persone che sono venute in contatto con i casi certificati positivi".





Nel video l'intervista al Governatore del Veneto, Luca Zaia