ITALIA Coronavirus, sarà istituita la Giornata nazionale delle vittime il 18 marzo Iniziata la discussione alla Camera: scelta una data simbolo, quando i camion dell'esercito trasportarono le bare da Bergamo ad altre città

Una giornata positiva per l'Italia, ieri, per quanto riguarda l'andamento dell'epidemia da coronavirus: solo 3 i decessi, non accadeva da inizio febbraio, e per la prima volta nessuno in Lombardia. In lieve calo anche i contagi totali. Resta invece grave la situazione in molte altre parti del mondo: negli Stati Uniti quasi 64mila nuovi casi in 24 ore. In Brasile i decessi totali sono ormai vicini agli 80mila. Alla Camera dei Deputati intanto è iniziata la discussione generale per l'istituzione della Giornata nazionale delle vittime da coronavirus. La proposta è che sia il 18 marzo, scelta come data simbolo poiché quel giorno i camion dell'esercito trasportarono le bare dal cimitero di Bergamo, una delle città più colpite, ad altre città italiane per l'impossibilità di riuscire a cremare tutte le vittime.

Nel video l'intervento in Aula del relatore del disegno di legge, Maurizio Martina (Partito Democratico), che spiega perché è stata scelta la data del 18 marzo



I più letti della settimana: