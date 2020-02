CONFERMATO Coronavirus, scuole chiuse in Emilia-Romagna fino all'8 marzo Bonaccini: "Chiusura dai nidi a Università anche per prossima settimana"

Coronavirus, scuole chiuse in Emilia-Romagna fino all'8 marzo.

Come riporta l'Ansa, scuole, nidi e università in Emilia-Romagna restano chiusi anche la prossima settimana. Lo conferma su Facebook il governatore, Stefano Bonaccini. Notizia poi riportata anche sul sito della Regione in cui viene scritto: "Confermata la chiusura di nidi, scuole e Università anche la prossima settimana. Decisione sulla base del parere del Comitato tecnico scientifico nazionale e le indicazioni del Governo".

"Fermi restando i divieti per tutte le attività che determinano significativi assembramenti di persone - scrive il presidente Bonaccini - si sta valutando la possibilità per le attività culturali e di spettacolo di un accesso limitato e disciplinato, tale da salvaguardare le condizioni di sicurezza sanitaria delle persone"." Riteniamo di dover già ora dare questa prima comunicazione - prosegue - per dare modo alle famiglie di potersi organizzare in vista dei prossimi giorni".



I più letti della settimana: