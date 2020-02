SANITÀ Coronavirus: seconda vittima italiana in Lombardia

Sono due le vittime italiane del Coronavirus. Il decesso più recente è avvenuto stamattina, si tratta di una donna residente in Lombardia che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno. È salito a 29 il numero dei pazienti risultati positivi ai test del Coronavirus e residenti tra la Lombardia e il Veneto. Ventisette di questi risiedono in Lombardia, mentre due sono i casi accertati in Veneto, ai quali va l'aggiunto Adriano Trevisan, l'uomo di 78 anni deceduto ieri sera all'ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova, dove era ricoverato insieme con un'altra persona positiva al virus.

"Abbiamo preso tutte le misure e siamo disponibili a valutarne ulteriori, se necessarie", ha detto in mattinata il premier Giuseppe Conte al termine della riunione straordinaria alla Protezione Civile alla quale ha partecipato anche il ministro della Salute Speranza. "Rassicuriamo tutta la popolazione - ha aggiunto - al momento abbiamo messo in quarantena tutte le persone che sono venute in contatto con i casi certificati positivi". "Siamo convinti che il servizio sanitario nazionale sia all'altezza di questa sfida - ha aggiunto il ministro Speranza -. Abbiamo fatto un lavoro di screening molto accurato, per selezionare uno ad uno i contatti stretti di queste persone li stiamo verificando uno ad uno con i tamponi e pensiamo che questa sia la modalità più efficace per contenere l'avanzamento del virus".



