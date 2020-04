Coronavirus: si attenuano i divieti a Rimini e Piacenza

Si riallineano al resto del territorio regionale, le province di Piacenza e Rimini e il comune di Medicina, oggetto da settimane di maggiori restrizioni. È quanto stabilito da una nuova ordinanza firmata ieri sera dal presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini in base alla quale riprende sull'intera regione l'attività in orti urbani e comunali ma solo nel comune di residenza, e viene dato il via libera alla vendita di prodotti florovivaistici.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le province di Piacenza e Rimini e il comune di Medicina, con la frazione di Ganzanigo, nel Bolognese "avviene un riallineamento rispetto al resto del territorio regionale. Dal 27 aprile - spiega la Regione - riapriranno infatti banche e uffici postali, mentre già da oggi le aziende, prima sospese, potranno far accedere ai propri locali i dipendenti o il personale esterno per attività di vigilanza, manutenzione, sanificazione o gestione dei pagamenti, oppure spedire merci giacenti in magazzino o ricevere beni e forniture, in ognuno di questi previa autorizzazione del Prefetto".

Vedi la nuova ordinanza della Regione Emilia-Romagna