Coronavirus, si moltiplicano le ordinanze regionali in Italia. Verso tamponi rapidi in farmacia

Impennata di contagi ieri in Italia con 16.079 nuovi casi. Nella riunione tra governo e Regioni si è parlato della possibilità di eseguire tamponi rapidi in farmacia o anche dai medici di famiglia. In arrivo inoltre 2mila operatori per potenziare le attività di tracciamento. Dai test effettuati emerge che sta salendo a livelli molto elevati la carica virale, ossia il numero delle copie di materiale genetico del virus presenti in un millilitro di materiale biologico prelevato con il tampone, tanto che "nell'80% dei casi positivi è ormai superiore a un milione", ha spiegato il virologo Broccolo.

Nelle ultime ore si stanno moltiplicando le ordinanze per arginare il contagio. Entro 48 ore il presidente della Sardegna Solinas dovrebbe adottare provvedimenti per frenare la curva dei contagi, e cioè uno "Stop&Go" di 15 giorni per le principali attività con contestuale chiusura di porti e aeroporti. Misure restrittive anche in Calabria, attese da lunedì. In Campania obbligo di chiusura da oggi al 13 novembre, di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle 23 alle 5 del giorno successivo. E' quanto disposto dall'ordinanza firmata dal governatore De Luca. Nelle Marche attivata la didattica a distanza al 50% per gli ultimi 3 anni delle scuole superiori.