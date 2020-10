Coronavirus: superati i 7.000 contagi in un solo giorno in Italia

Sono 7.332 i nuovi casi di covid in Italia nelle ultime 24 ore. Cresce però anche il numero di tamponi effettuati, oltre 152.000. Dopo oggi e il 21 marzo scorso, solo in un'altra occasione in Italia si era superata la soglia dei 6.000 contagi giornalieri: il 26 marzo quando furono 6.153, ma rispetto ai numeri di oggi in quel caso furono eseguiti solo 36.615 tamponi, quattro volte meno di quanti ne sono stati fatti nelle ultime 24 ore.

43 le nuove vittime e quasi 400 i nuovi ricoveri ospedalieri ordinari mentre 25 i nuovi casi in terapia intensiva (che porta il totale a 539). 2.037 sono invece i dimessi e guariti. È ancora la Lombardia ad avere il maggior numero di nuovi casi, con un incremento di 1.844 rispetto a ieri. Seguono Campania (+818), Veneto (+657) e Toscana (+575).

In Emilia Romagna 339 positivi ma è nuovo record di tamponi eseguiti: 15.607, il più alto da inizio pandemia in regione. Dei nuovi positivi 160 risultano asintomatici e aumentano di 63 le guarigioni. A Rimini 50 positivi di cui 20 asintomatici.

La Francia intanto instaura nuovamente lo stato d'emergenza sanitario scaduto lo scorso 9 luglio e non prorogato. Consentirà, in particolare, al governo di adottare provvedimenti urgenti che implicano la limitazione dei movimenti o delle libertà dei cittadini per motivi straordinari e temporanei.