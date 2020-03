Coronavirus, tenda per il triage sanitario ai Casetti

Prevenzione da coronavirus anche per chi sconta la pena all'interno della Casa Circondariale "I Casetti" di Rimini. Una tenda mobile dedicata al triage sanitario per l'emergenza Coronavirus è stata allestita anche all'ingresso del carcere riminese. Le tende, come quelle davanti ai pronto soccorso degli ospedali, serviranno a garantire ambienti dove operare un filtraggio sui nuovi detenuti prima del loro ingresso in carcere. Le tende, di proprietà del Ministero dell'interno, sono state allestite dalla Protezione Civile di Rimini.



