Coronavirus: trend in calo in Italia, linee guida per la riapertura delle scuole

Mentre negli Stati Uniti si registra un record di nuovi casi – 45.300 in un giorno – in Italia il trend delle infezioni da Coronavirus è in ribasso. 175 i nuovi casi di oggi, in calo rispetto ai 259 di ieri. In testa, tra le Regioni, resta la Lombardia, con 77 delle nuove positività (il 44% del totale), seguita dall'Emilia Romagna con 42 casi in più. In discesa anche il numero di vittime (8) e scendono sotto ai 100 i ricoverati in terapia intensiva.

Nel frattempo, si pensa alla riapertura delle scuole. C'è una data ufficiale di inizio delle lezioni: il 14 settembre. Rientro già il primo settembre per recuperare le insufficienze. “Si torna a scuola in presenza e in sicurezza”, ha affermato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. Diramate le linee guida. Un metro di distanza da tenere tra alunni, pulizie frequenti e lezioni anche all'esterno sono alcuni dei punti. Si apre poi la questione dei nuovi spazi da trovare, anche con l'ipotesi di recuperare edifici scolastici dismessi.

Stanziato un miliardo aggiuntivo, così come annunciato ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Priorità nella riorganizzazione avranno gli alunni della scuola dell'Infanzia, che più di tutti, sottolinea il Ministero, hanno sofferto questo periodo di chiusure, insieme agli studenti con disabilità.