Coronavirus: tutta l'Italia verso la zona bianca

Sono 73.357 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia. Rispetto a ieri torna a diminuire leggermente il tasso di positività scendendo dal 15 al 14,5%. 504.185 i tamponi effettuati e sono 5 in più, nel saldo complessivo tra entrate e uscite, i nuovi ricoveri in terapia intensiva, 452 in totale. Lunedì la Sardegna sarà l'ultima regione a lasciare la zona gialla e tutta Italia diventerà quindi bianca. Dal primo maggio niente più green pass anche in Italia ma l'attenzione alle misure igienico sanitarie deve rimanere alta. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro raccomanda massima attenzione.

Dall'ultimo report dell'ISS infatti aumenta nel complesso incidenza, trasmissibilità e tasso di occupazione in area medica per covid. Il tasso di ricoveri in intensiva per i non vaccinati risulta essere quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo e circa 11 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster. Il tasso di mortalità è 4 volte superiore rispetto ai vaccinati con ciclo completo e 14 volte più alto rispetto ai vaccinati con terza dose.

Nel servizio l'intervista a Pierpaolo Sileri (Sottosegretario alla Salute)