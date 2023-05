MALTEMPO Corpo a Cesenatico: si tratta della 60enne dispersa a Cesena. Otto le vittime. Allerta rossa per le piene La donna è stata trasportata sulla piena per oltre 10 chilometri. Sale il numero delle vittime tra Forlì e Cesena, e ci sono alcuni dispersi

Sono almeno otto le vittime dell'alluvione che ha colpito la zona della Romagna. Come detto dal Presidente di regione Stefano Bonaccini. Tra questi tre persone sono morte a Forlì (una in via Firenze, altre due nel quartiere Cava), uno travolto da una frana nel Cesenate e due coniugi morti a Ronta di Cesena. Risultano anche dispersi. È stato identificato il corpo della donna trovato in mattinata sulla spiaggia di Cesenatico: si tratterebbe della 60enne che risultava dispersa a Cesena dalla serata di ieri quando era stata travolta dalla piena del Savio. Deceduto il marito. Secondo quanto ricostruito i coniugi sarebbero stati colti dalla piena mentre si trovavano nei campi vicino a casa. L’uomo era stato trovato vivo dai primi soccorritori ma era morto subito dopo per un malore conseguente allo sforzo compiuto per resistere alla fiumana e cercare di mettere i salvo sé stesso e la moglie. La donna è sta trascinata via. Per identificarla è stato necessario l’intervento sul posto, coordinato da carabinieri e capitaneria di porto, da parte di un parente.



Continua ad aggravarsi il bilancio del maltempo che colpisce l'Emilia Romagna: : sono 21 i fiumi esondati anche in più punti e 22 i corsi d’acqua che hanno superato il livello 3, massimo allarme. Aumentano a 35 i Comuni con allagamenti tra la Romagna e il Bolognese e a 48 quelli con frane, anche importanti, tra Reggio Emilia e Rimini.

Prosegue l'allerta rossa in Emilia Romagna anche per la giornata di domani. Anche se non sono previste altre precipitazioni, si prevede il perdurare di piene elevate su tutti i corsi d'acqua. In particolare sui bacini Romagnoli e affluenti di Reno, interessati da esondazioni e rotte, permangono condizioni di grave criticità, anche nel reticolo di bonifica. I nuovi colmi di piena provenienti da monte fanno prevedere livelli elevati sul fiume Reno a valle di Cento. Dal punto di vista della criticità idrogeologica saranno ancora possibili numerosi e diffusi dissesti nel settore centrale e orientale della regione dove permarranno condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, e all'aggravamento delle numerosissime frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi. Si prevedono valori di onda e marea sotto i livelli di attenzione.





