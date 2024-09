RICCIONE Corpo senza vita trovato nelle acque del Rio Melo: cadavere in avanzato stato di decomposizione Secondo i siti del riminese potrebbe trattarsi di Giancarlo Pari, il 77enne che dallo scorso 3 giugno aveva fatto perdere le proprie tracce

Corpo senza vita trovato nelle acque del Rio Melo: cadavere in avanzato stato di decomposizione.

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri di Riccione hanno rinvenuto un cadavere lungo il rio Melo a Riccione. A notare il corpo, in avanzato stato di decomposizione alcuni passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. Secondo i siti del riminese potrebbe trattarsi di Giancarlo Pari, il 77enne che dallo scorso 3 giugno aveva fatto perdere le proprie tracce e per il quale le squadre dei soccorritori si erano mobilitate con serie di ricerche in tutto il territorio riminese.

Il corpo, sottoposto da tempo agli agenti atmosferici non ha ancora permesso un'identificazione certa ma sui poveri resti sono stati trovati alcuni oggetti, come un orologio e un anello, che farebbero propendere per questa direzione. Il cadavere ora è stato messo sotto sequestro dalla Procura che con tutta probabilità disporrà l'autopsia per individuare le cause del decesso e, allo stesso tempo, accertarne con esattezza l'identità.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: