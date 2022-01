Corpolò: perde il controllo e finisce contro cabina telefonica, recinzione e muretto. Auto distrutta

L'incidente è avvenuto nella serata di domenica, intorno alla mezzanotte. Una ragazza, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo della vettura in pieno centro a Corpolò. Forse a causa dell'asfalto ghiacciato, avrebbe prima urtato una cabina telefonica, per poi proseguire la sua corsa contro una recinzione e un muretto. Auto praticamente distrutta. Sul posto oltre al 118, che ha soccorso la donna, trasportata al Bufalini di Cesena, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarla dalla Fiat e la Polizia Locale per ricostruire la dinamica.