Corpolò, scontro tra scooter e camioncino: 16enne in ospedale [fotogallery]

Un incidente stradale ha provocato disagi nel tardo pomeriggio di giovedì lungo la Marecchiese, all’altezza della farmacia di Corpolò. Un ragazzo di 16 anni, alla guida di uno scooter, si è scontrato con un camioncino di operai.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’impatto. I soccorsi sono stati immediati: un’ambulanza e un mezzo medicalizzato del 118 hanno trasportato il giovane all’ospedale di Rimini in codice 2, quello di media gravità. Le sue condizioni sono dunque serie, ma non destano particolare preoccupazione.

L’incidente ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada principale, con deviazioni istituite sulla circonvallazione per regolare il traffico in direzione Rimini e Villa Verucchio.