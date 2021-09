Corruzione: arrestato Federico Bianchi di Castelbianco, editore dell'agenzia Dire

E' finito in carcere l'editore dell'agenzia di stampa Dire, Federico Bianchi di Castelbianco, nell'ambito dell'inchiesta per una presunta corruzione al Miur. Ad eseguire la misura cautelare i militari della Guardia di Finanza, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Carlo Villani. Finite ai domiciliari altre due persone. I reati contestati in concorso agli indagati sono corruzione e rivelazione e utilizzazione del segreto istruttorio. Bianchi di Castelbianco, stando alla Finanza, è l'amministratore di tre società e di una fondazione, tutte con sede a Roma operanti nel settore della comunicazione e della formazione, che, nel periodo 2018-2021, hanno ricevuto affidamenti da parte di Istituti scolastici per circa 23 milioni di euro.

