Corsa per la Provincia di Pesaro Urbino, candidati Alessandri e Gambini

Sono due i candidati alla presidenza della Provincia di Pesaro-Urbino: Alberto Alessandri, sindaco di Cagli, e Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, hanno depositato ufficialmente le proprie candidature nei giorni scorsi presso l'ufficio elettorale provinciale di via Gramsci. Oggi l'ufficio inizierà l'esame delle candidature ai fini della validazione. Il voto è fissato per domenica 12 luglio. Alle urne saranno chiamati 651 elettori — sindaci e consiglieri comunali dei 50 Comuni della provincia — con voto diretto, libero e segreto, ponderato sulla base dell'ultimo censimento della popolazione. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 20 nella sala Pierangeli di Pesaro e nella sottosezione di Urbino al Collegio Raffaello.

Alessandri è il candidato del centrodestra unito: i segretari provinciali di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Civici Marche e Base Popolare parlano di "occasione unica per portare alla guida dell'ente provinciale un presidente che non sia espressione della sinistra", invitando tutti gli amministratori a superare "qualsiasi difficoltà" per un risultato che "andrà a consolidare, come merita, la guida della nostra regione."

Gambini, pur governando Urbino con una maggioranza di centrodestra, si candida come civico e raccoglierà anche i voti del centrosinistra. In un video su Facebook il sindaco di Urbino spiega di aver proposto una lista unitaria, proposta che non è stata accolta: "Si vuole andare per forza allo scontro. Lo scontro che già ha fatto dei danni: il centrodestra ha messo i sindaci l'uno contro l'altro." Gambini tiene però a precisare: "Quelli di centrosinistra devono essere tranquilli che io non sono il candidato del centrosinistra, io sono un candidato civico, rimango con la mia maggioranza di centrodestra."

La candidatura di Gambini ha spaccato il centro sinistra e lo stesso Pd. Come scrivono Urbino Rinasce, AVS, 5 Stelle Urbino, Futura, PSI URBINO, Sinistra per Urbino, "tutta questa vicenda è stata gestita dal PD provinciale tenendo all'oscuro gli alleati e questo non potrà che avere delle conseguenze. Facciamo appello al Partito Democratico provinciale perché riveda la scelta, ascolti la contrarietà del Partito Democratico di Urbino, non si presti ad appoggiare la candidatura di Maurizio Gambini mandando all'aria due anni di lavoro che a Urbino si sta facendo per riportare finalmente la città a sinistra. Costruisca insieme a noi con l'analisi e il lavoro la risposta alle recenti sconfitte e la possibile alternativa".