Corse clandestine a Talacchio: intervengono i Carabinieri. Indagini in corso per identificare i responsabili

Notte movimentata a Talacchio, frazione del comune di Vallefoglia (PU), dove un raduno di auto sportive si è trasformato in una vera e propria gara clandestina. Intorno alla mezzanotte, la centrale operativa dei Carabinieri di Pesaro ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei residenti della zona, allarmati da rumori assordanti di motori e stridii di pneumatici provenienti dall'area industriale.

Una pattuglia si è immediatamente recata sul posto, trovandosi di fronte a una scena degna di un film d’azione: circa 200 persone e altrettante auto, molte delle quali modificate ed elaborate, impegnate in sfide di velocità e drifting. Alla vista dei militari, i partecipanti si sono dati alla fuga a tutta velocità, disperdendosi nel territorio circostante. I Carabinieri, tuttavia, sono riusciti a raccogliere importanti elementi investigativi, tra cui immagini della videosorveglianza e informazioni tratte dai social network, che potrebbero permettere di identificare i responsabili dell’evento.

Le indagini sono in corso e, una volta individuati, i partecipanti e gli organizzatori saranno deferiti alla Procura della Repubblica di Urbino. Le conseguenze per chi prende parte a gare clandestine sono severe: il Codice della Strada prevede, per i partecipanti, la reclusione da sei mesi a un anno e multe fino a 20.000 euro. Ancora più pesanti le sanzioni per gli organizzatori, che rischiano fino a tre anni di carcere. Oltre alle conseguenze penali, la Prefettura di Pesaro e Urbino sta valutando la sospensione e la revoca delle patenti di guida per i soggetti coinvolti.