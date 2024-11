Cortei contrapposti a Bologna: scontri e disordini nel pomeriggio

Cortei contrapposti a Bologna: scontri e disordini nel pomeriggio.

In mattinata a Bologna il presidio organizzato da Anpi e Cgil contro la manifestazione di Rete dei Patrioti, CasaPound e altre organizzazioni di estrema destra che si si sono svolte nel pomeriggio in piazza Venti settembre, a pochi metri dalla stazione centrale.

In piazza Nettuno, davanti al sacrario dei partigiani, alcune centinaia di persone tra cui vari esponenti locali e nazionali del centrosinistra. Presenti la segretaria del Pd Elly Schlein e Nicola Fratoianni di Sinistra italiana.

Nel pomeriggio i collettivi antifascisti e Casapound si sono fronteggiati a distanza in via Indipendenza a Bologna, da una parte il corteo antifascista, sulle scalinate del Pincio. Dall'altra parte in via Boldrini invece c'è il corteo di Casapound, con bandiere tricolori e del movimento politico di estrema destra. Con scontri tra i manifestanti del corteo antifascista a Bologna e la polizia, in tenuta antisommossa, sulla scalinata del Pincio.

Oltre a questi circa 200 anarchici da piazza dell'Unità, spiega la Questura, hanno iniziato un corteo non preavvisato arrivando sul ponte Matteotti dove hanno trovato il blocco creato dai reparti inquadrati della Polizia di Stato "la cui posizione era necessaria per impedire un eventuale contatto con i manifestanti della Rete dei Patrioti radunati in piazza XX settembre".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: