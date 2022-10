DIRITTI Corteo Cgil a Roma, tra i temi lavoro e caro energia. Landini: "I politici tornino a rappresentare i bisogni delle persone" A un anno dall'assalto alla sede

10 proposte, tra cui un tetto alle bollette, tutela del potere d'acquisto delle famiglie, stop al lavoro precario, riforma del fisco e tutela del reddito. Con queste richieste la Cgil scende in piazza a Roma, esattamente un anno dopo l'assalto di Forza Nuova alla sede di Corso Italia. A ciò si aggiunge il monito di Confindustria che stima crescita zero e inflazione record per l'Italia nel 2023. corteo prende così il titolo “Italia, Europa, ascoltare il lavoro”. Alla manifestazione, partita da piazza della Repubblica per raggiungere piazza del Popolo, presente anche la Csdl, con una delegazione guidata da Enzo Merlini. Sul palco gli interventi di sindacati internazionali e associazioni, oltre ovviamente al segretario generale Cgil Maurizio Landini. "I diritti non devono più essere legati al tipo di contratto - afferma Landini -. Quando diciamo 'ascoltate il lavoro' stiamo dicendo alle forze politiche 'tornate a rappresentare il lavoro, i bisogni delle persone in carne e ossa'".

Nel video uno stralcio dell'intervento di Maurizio Landini, segretario generale Cgil

