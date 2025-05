RIMINI “Cose da fare 2025”: presentati i 250 eventi dell'estate riminese, “fra nuove proposte e grandi conferme” Anticipati questa mattina in conferenza stampa – in Comune – i nomi di alcuni dei protagonisti: Fedez, Olly, Eiffel 65, e così via. Tema culturale gli anni '80, nel quarantennale del romanzo “Rimini” di Tondelli

“Un romanzo multicolore”: parole suggestive, in conferenza stampa, per descrivere il calendario di eventi estivo. Ben 250 gli appuntamenti; con nomi di peso: da Fedez a Milo Manara; da Enrico Brizzi ai CCCP. “Un cartellone di eventi che abbraccia un pubblico molto vasto; noi diciamo dagli 0 ai 100 anni”, ha dichiarato il Sindaco Jamil Sadegholvaad.

Il titolo ideale di un simile palinsesto – a suo avvio – è semplicemente “Rimini”. Filo rosso culturale sarà infatti il romanzo capolavoro di Pier Vittorio Tondelli, di cui ricorre il quarantennale; da qui un'immersione nelle atmosfere anni '80. Fra le prime iniziative, in questo ambito, il festival “Biglietti agli amici”; anticipato al 17 giugno. Una prima, invece, l'Italian Global Series Festival: dedicato alla serialità televisiva; con la Reunion Cesaroni ed una retrospettiva dedicata ad una leggenda del cinema come Lynch.

Ovviamente confermato il cardine dell'estate riminese: la combo RDS Summer Festival – con una batteria di artisti fra i quali ad esempio il trionfatore di Sanremo Olly – e la Notte Rosa. Una novità l'averla anticipata al terzo weekend di giugno. “In concomitanza con il solstizio d'estate”; una Notte Rosa da vivere dunque “nelle giornate più lunghe dell'anno”.

Nel cartellone estivo spiccano poi la Sagra Musicale Malatestiana, la musica contemporanea di “Percuotere la mente”, RiminiWow – per i fan di youtuber, tiktoker e influencer -, il Rimini Summer Pride, la Shopping Night, la Terrazza Dolce Vita; oltre a eventi sportivi e che coniugano tradizione ed enogastronomia.

“Siamo partiti con il vento in poppa”, ha dichiarato la Presidente di Federalberghi Rimini Patrizia Rinaldis, nel commentare il buon esito dei ponti primaverili e le prospettive per l'estate. “Oggi la sfida grande per me è quella sui voli e sulle quote di internazionalizzazione”; obiettivo aumentare l'attuale 30%, che è “la quota più alta, comunque, di tutta la Provincia”. Occasione dunque per riflessioni ad ampio respiro sul settore turistico, la conferenza stampa.

3 milioni – ha ricordato l'Assessore alle attività economiche Juri Magrini – il previsto introito della tassa di soggiorno lo scorso anno; è riuscito ad entrare “qualcosina in più”. “Il totale dell'imposta di soggiorno – ha precisato - viene riversato sulle politiche di accoglienza e di manutenzione della città, che fanno tutte riferimento direttamente o indirettamente al turismo”.

Nel servizio le interviste a Jamil Sadegholvaad (Sindaco Rimini), Patrizia Rinaldis (Presidente AIA Rimini) e Juri Magrini (Assessore Attività Economiche Rimini)

