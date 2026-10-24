RIMINI Costretta a sposare uno straniero: la denuncia di una 21enne contro la compagna La vittima con fragilità psicologiche sarebbe stata manipolata e isolata da familiari e amici. L'accusa è di induzione al matrimonio, reato introdotto dal Codice Rosso

Costretta a sposare uno straniero: la denuncia di una 21enne contro la compagna.

È stata costretta dalla convivente, a cui era legata sentimentalmente, a sposare uno straniero per permettergli di rimanere in Italia. E solo quando ha capito di essere stata manipolata ha presentato denuncia ai carabinieri. La convivente, una riminese di 31 anni, è stata indagata per induzione al matrimonio. Si tratta dell'articolo 558 bis del Codice Penale introdotto con il 'codice rosso' che punisce chiunque costringa o induca un'altra persona a contrarre matrimonio o unione civile.

Secondo le indagini, la 31enne, in concorso con un uomo che gli inquirenti al momento non hanno identificato, abusando delle condizioni di vulnerabilità psicologica della giovane, una 21enne riminese affetta da disturbo depressivo, l'avrebbe costretta a sposare uno straniero. Un matrimonio finto per far ottenere i benefici italiani all'uomo. Le nozze si sono celebrate il 20 maggio 2025 in Comune a Rimini. Nell'occasione l'indagata, per vigilare che tutto procedesse senza problemi, aveva partecipato come testimone. Intestato alla 21enne inoltre risulta un conto con una carta di pagamento attraverso la quale sono state commesse piccole truffe.

L'indagine affidata ai carabinieri di Rimini dal pm Luca Bertuzzi ha poi portato a galla le condizioni di vita degradanti e mortificanti, a cui la 21enne era sottoposta. Costretta in più occasioni a dormire per strada o in luoghi di fortuna, isolata sistematicamente dal nucleo familiare di appartenenza e dalle amicizie, si era ritrovata in balia della convivente.

Al termine delle indagini, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per la 31enne, difesa dall'avvocata Chiara Ciliberti, del foro di Bologna. L'udienza preliminare è stata fissata dal gup Alessandro Capodimonte il 31 marzo 2027. La parte offesa è difesa dall'avvocato Andrea Vandelli di Modena.

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