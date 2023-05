SETTIMANA POLITICA Cottarelli lascia il seggio al Senato: 'Mi sento a disagio nel Pd della Schlein'

Cottarelli lascia il seggio al Senato: 'Mi sento a disagio nel Pd della Schlein'.

Settimana chiave per il confronto nella maggioranza sulle nomine e tra governo e opposizione sulle riforme. Rebus Guardia di Finanza per la premier: il comandante Zafarana mercoledì sarà presidente dell'Eni e serve successore. Martedì sarà invece il giorno degli incontri con le opposizioni sulle riforme.

Annuncio a sorpresa di Carlo Cottarelli: l'economista lascia il Pd e il seggio al Senato. 'È innegabile che l'elezione di Schlein abbia spostato il partito più lontano dalle idee liberaldemocratiche in cui credo. Ho grande stima di Schlein, non credo sbagli a spostare il partito a sinistra. Ciò detto, mi trovo ora a disagio su diversi temi', scrive in una lettera a Repubblica.

